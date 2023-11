Nieuwe ChatGPT-bot van VLAIO geeft antwoord op ondernemersvragen

Het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) heeft als eerste Vlaamse overheidsinstantie een ‘chatbot-op-maat’ gelanceerd voor ondernemers. De tool werkt op basis van ChatGPT-technologie en werd ontwikkeld in samenwerking met de Gentse onderneming Bothive. Doel is om ondernemers nog sneller aan up-to-date informatie te helpen.

Een klassieke chatbot had VLAIO al langer, maar in de opkomst van ChatGPT zag het agentschap al snel een opportuniteit om bepaalde info nog vlotter toegankelijk te maken voor ondernemers. Bothive hielp VLAIO om de bot naar zijn hand te zetten. ‘We wilden niet zomaar een innovatie gebruiken om de innovatie, maar wel een solide, bruikbare toepassing aanbieden’, zegt administrateur-generaal Mark Andries. Daarnaast moest ook de privacy gerespecteerd worden.

Vierduizend webpagina’s

Het resultaat is een GPT-bot die elke nacht de data ophaalt van meer dan vierduizend vooraf gedefinieerde webpagina’s. Denk daarbij aan gegevens van VLAIO.be zelf, maar ook van andere officiële overheidssites als NCPFlanders.be, EnterpriseEuropeVlaanderen.be en Vlaanderen.be. Bij de antwoorden van de bot verschijnt ook steeds een aanklikbare link naar de gebruikte bronnen. De nachtelijke updates zijn een must, omdat de ‘interne kennis’ van de ChatGPT-technologie slechts getraind is op data tot twee jaar terug.

De bot heeft volgens VLAIO uitsluitend toegang tot publieke internetpagina’s. ‘De vragen zullen dus niet naar OpenAI in de VS worden gestuurd ter training van hun Large Language Model, waardoor de vraagsteller kan rekenen op gegarandeerde privacy’, klinkt het in een persmededeling.

Bijkomende mogelijkheden

VLAIO denkt dat de AI-chatbot een sterke aanvulling is op de bestaande dienstverlening, naast de meer kantooruren-gebonden kanalen zoals de 0800-lijn en het beantwoorden van contactformulieren of mails. Naar de toekomst toe ziet VLAIO nog een aantal bijkomende mogelijkheden. ‘Het gesprek met de bot zou bijvoorbeeld rechtstreeks doorgestuurd kunnen worden naar het VLAIO Contact Center. Zo kunnen we klanten die na de GPT-conversatie nog met onbeantwoorde vragen zitten, verder helpen zonder dat de vraag herhaald moet worden’, luidt het nog.