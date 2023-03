Twitter heeft geen Tor-versie meer

Sociale berichtendienst Twitter heeft het certificaat voor zijn Tor-site laten verlopen. Daarmee is de privacy-beschermde versie offline, een jaar nadat ze verscheen.



Het certificaat voor het ‘onion’-domein van Twitter verliep eerder deze week. Het lijkt erop dat Twitter niet langer interesse heeft in het domein, of dat het team dat ervoor instond niet langer bij het bedrijf werkt. The Tor Project bevestigt aan techsite The Verge dat ze het bedrijf alvast op de hoogte hebben gebracht, maar dat er een nieuwe aanvraag loopt.

Censuur

Een onion-domein laat gebruikers toe om een website te bezoeken zonder weg te gaan van het beveiligde Tor-netwerk. Die Tor versturd internetverkeer door verschillende nodes om de herkomst ervan te verbergen. Het systeem wordt onder meer gebruikt door activisten en mensen die censuur in landen als Rusland en China willen omzeilen. Een reeks grote nieuwssites en onder meer ook Facebook, hebben hun eigen onion-domein. Twitter kwam er bijna exact een jaar geleden mee, maar stopt nu met de dienst.