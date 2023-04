Wat leren we uit het algoritme van Twitter?

Twitter heeft zoals beloofd haar algoritme openbaar gemaakt. Daaruit leren we dat links delen niet altijd loont, dat je tweet populair kan worden met de juiste interacties, maar ook dat tweets over Oekraïne worden afgestraft.

Sinds vrijdagavond is het algoritme van Twitter vrij te bestuderen. Het bedrijf plaatste op Github een main repo en ml repo en schreef ook een technische blog met verduidelijking rond hoe het algoritme werkt en op basis waarvan tweets meer zichtbaar worden voor anderen, en dus populair kunnen worden.

Twitter zegt dat dit slechts een deel van het algoritme is en dat er op termijn nog meer details worden gedeeld. Tegelijk zal het bedrijf ook niet alles publiek maken. Zo worden delen die de veiligheid van gebruikers moeten garanderen niet gedeeld, net zoals algoritmische details rond bijvoorbeeld de detectie van kinderporno, omdat het dan mogelijk omzeilbaar wordt.

Maar hoe vertaalt zich dat in de praktijk? Om te beginnen weegt niet elke interactie even zwaar door. Zo krijgt een tweet per reply een kleine boost van 1X, per retweet is dat 20X maar per like is dat zelfs 30x. Zulke boosts bepalen mee of je tweet bij meer mensen te zien is die jouw account niet volgen.

1. Likes, then retweets, then replies



Here’s the ranking parameters:



• Each like gets a 30x boost

• Each retweet a 20x

• Each reply only 1x



It’s much more impactful to earn likes and retweets than replies. pic.twitter.com/hwpriLgEXj — Aakash Gupta 🚀 Product Growth Guy (@aakashg0) April 1, 2023

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Ook leren we dat foto’s en video’s toevoegen helpt (2x boost), maar dat links toevoegen, behalve als het gaat om links naar andere tweets, negatief is voor de score van je tweet. Al is er ook een uitzondering als je genoeg volgers hebt.

Accounts met meer volgers zijn standaard veel zichtbaarder en krijgen dus sneller likes en duiken dus ook sneller op in het ‘voor jou’ tabblad op Twitter. Maar ook de verhouding tussen volgers en volgend maakt uit. Wie veel mensen volgt maar weinig volgers heeft, wordt lager gerangschikt. Wie betaalt voor Twitter Blue krijgt, zoals Twitter al eerder publiek beloofde, meer zichtbaarheid op het platform.

Wel moeten we meteen nuanceren dat likes, antwoorden en retweets niet het enige zijn. Ontwikkelaar Steven Tey zegt in een blog dat bij populaire accounts likes een gewicht van 0,5 hebben en likes een ‘1’. De exacte waarde van een interactie hangt bijgevolg van verschillende factoren af die zowel jij als je bestaand publiek aansturen.

Bonuspunten

Maar het algoritme gaat breder dan scores op basis van likes en retweets. Wanneer je tweet wordt geopend en een gebruiker kijkt er meer dan twee minuten naar, dan weegt dat 22 keer meer door dan wanneer je gewoon een like krijgt. Als iemand doorklikt naar je profiel om andere tweets of likes te bekijken, dan is dat 24 keer beter dan een like. Antwoorden zijn in principe niet zo veel waard, maar gebeurt dat na het bekijken van je profiel dan kan een reply 54x meer waard zijn dan een like, als jij daar zelf nadien op reageert, dan is dat zelfs 150x meer.

6. To put these feedback loops in perspective:



A user clicking on your tweet staying there for >2 min is weighted 22x more than them just liking your tweet



If they click into your profile through your tweet & likes/replies to a tweet? 24x more than a like.



If they reply to… — Steven Tey (@steventey) March 31, 2023

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Strafpunten

Omgekeerd zal bepaald gedrag ervoor zorgen dat je tweets net minder worden getoond aan anderen. Wie vaak wordt geblokkeerd, genegeerd of gerapporteerd zal minder vaak opduiken in andermans tijdlijn. Ook ontvolgd worden weegt hier door, maar minder zwaar. Ook zou het delen van gekende desinformatie (na rapportering) negatief zijn voor je zichtbaarheid.

Een opmerkelijke regel daarin is dat er ook minder zichtbaarheid wordt gegeven aan tweets over de oorlog in Oekraïne. Sommigen suggereren dat dit bewijst dat accounts die tweeten over de Russische inval in het land sinds de overname door Musk bewust minder zichtbaarheid krijgen. Maar het is onduidelijk of die factor recent of al langer aanwezig is.

In de marge daarvan zit er ook een opdeling in tweets van Republikeinen of Democraten, de twee grootste partijen in de VS. Daarover zei Twitter dat het om een oude opdeling gaat die niet actief wordt gebruikt en binnenkort wordt verwijderd.

Omarm je niche

Andere zaken die negatief zijn voor de zichtbaarheid van een tweet zijn dingen posten buiten wat je gewoonlijk post. Zo wordt je profiel in ‘Simclusters’ geplaatst van gelijkaardige gebruikers. Wie bijvoorbeeld regelmatig tweet over pakweg Lego, zal met een tweet over vogelspotten minder kijkers trekken dan iemand die regelmatig tweet over vogels. Dat slaat voor alle duidelijkheid op de tweet zelf, niet op je hele profiel of andere tweets.

Die clusters zijn niet in steen gebeiteld. Ze worden elke drie weken aangepast en in totaal zijn er 145.000 Simclusters.

Ook woorden tweeten die Twitter niet kent werkt negatief. Hoeveel talen Twitter daarin ondersteunt is niet duidelijk, maar gezien de dienst in het Frans, Duits en Nederlands beschikbaar is lijken de Belgische landstalen daar geen probleem te zijn. Al zeggen sommige mensen die de code in detail bekeken dat in het Engels tweeten meer oplevert. Maar tweet u met zeer veel passie over het chalarmeren van uw oprit dan is dat tevergeefs, vooral omdat het woord chalarmeren niet bestaat.

13. Use English for UI and Tweets.



English user interface (UI) gives a 0.5x boost, and English tweets give a 0.2x boost. pic.twitter.com/4OXEQlZdbO — Rowan Cheung (@rowancheung) April 2, 2023

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Tot slot speelt ook de timing mee. Elke 6 uur verliest een tweet de helft aan relevantie. Dat maakt dat zeer populaire tweets zelfs na een dag nog blijven opduiken, maar ook dat minder geniale exemplaren snel doorstromen naar de vergeetput.