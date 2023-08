WhatsApp gaat meerdere accounts per gebruiker ondersteunen

Het systeem wordt momenteel in beta uitgetest en is vooral bedoeld voor zakelijke gebruikers.

WhatsApp wordt als berichtendienst niet alleen gebruikt onder vrienden en familie, maar is ook een steeds belangrijker platform voor bedrijven en andere organisaties. En dat ondanks een gebrek aan bepaalde functies zoals het switchen van accounts of het beheren van meerdere kanalen vanuit dezelfde app.

Daar komt nu dus verandering in. WhatsApp Business, de zakelijke versie van de app, werkt al een tijdje aan account-switching en rolt dat momenteel naar verschillende beta-testers op Android uit. Dat meldt techsite Androidpolice. Het betekent in de praktijk dat je, bijvoorbeeld als sociale media manager, niet langer meerder kopieën van de app bij de hand moet hebben om te posten vanop verschillende accounts. Wanneer de functie naar publieke versies komt, is momenteel niet duidelijk.