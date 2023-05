Bug in Windows 10 en 11 veroorzaakt problemen bij kopiëren en bewaren van bestanden

In zeer specifieke gevallen met 32 bit toepassingen kan het zijn dat bestanden niet kunnen worden bewaard of gekopieerd in Windows 10 en Windows 11.

Het probleem stelt zich specifiek bij 32-bit apps die large adress aware zijn en de CopyFile API gebruiken, en dat op Windows 10 versies 21H2 en 22H2, na de installatie van KB5023774 of nieuwer, en bij Windows 11 21H2 en 22H2, na installatie van KB5023773 of nieuwere updates. De Server-versies van Windows zijn niet getroffen.

Volgens Microsoft zou het probleem niet File Explorer (Verkenner) treffen, maar mogelijk wel 32 bit versies van Office-toepassingen zoals Word en Excel. Ook in combinatie met sommige commerciële securitysoftware kan het probleem opduiken.

Het probleem is voor alle duidelijkheid eerder kleinschalig. Zeer veel apps zijn vandaag 64 bit in plaats van 32 bit, en zelfs in het geval van dat laatste komt het probleem enkel voor als die apps ‘large adress aware’ zijn.

Microsoft geeft zelf aan dat dit waarschijnlijk geen consumententoestellen treft. Ook valt het probleem occasioneel voor, opnieuw bewaren of kopiëren kan dus lukken. Het bedrijf werkt ook aan een oplossing voor Windows 10 en 11.