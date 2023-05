Microsoft gaat oude Windows 10 automatisch upgraden

Microsoft waarschuwt dat wie op Windows 10 versie 21H2 zit, binnenkort geen veiligheidsupdates meer krijgt. Maar er komt een automatische update naar een recentere Windows 10 versie.

Windows krijgt doorgaans twee soorten updates: de maandelijkse security updates die veiligheidsproblemen en bugs oplost, en een grotere inhoudelijke update, doorgaans elk half jaar, met nieuwe functies of visuele wijzigingen. Die grote updates worden aangeboden, maar je kan die ook steevast weigeren, tot nu.

Microsoft zegt nu dat wie nog op Windows 10 21H2 zit, vanaf 13 juni niet langer veiligheidsupdates krijgt. In juni komt het laatste updatepakket voor die versie uit. Specifiek gaat het om Windows 10 Home, Pro, Pro Education en Pro Workstations. De versies Education, Enterprise en IoT Enterprise blijven nog tot juni 2024 ondersteund.

In het verleden werden toestellen met verouderde versies met rust gelaten. Wie bewust updates afwees kon blijven werken, maar werkt met een onveilig toestel. Nu zegt Microsoft dat het die oude toestellen automatisch zal upgraden naar Windows 10 22H2, de laatste grote update voor Windows 10. Er is uiteraard ook de optie om gratis naar Windows 11 te gaan. Wanneer de automatische upgrade zal gebeuren staat nog niet vast, maar je zal wel een exact tijdstip kunnen kiezen om te voorkomen dat je halverwege een belangrijke taak moet afsluiten.

Ondersteuning tot 2025

Als reden geeft Microsoft op dat gebruikers zo beschermd blijven. Dat is een terechte redenering, als er in de komende maanden een veiligheidsprobleem zou bekend raken, dan riskeren niet alleen de verouderde toestellen, maar ook diensten die er op worden gebruikt, of computers op hetzelfde netwerk, om zo aangevallen te worden. Pc’s die tijdig worden gepatcht lopen minder risico.

Tegelijk is het voor Microsoft gemakkelijker en overzichtelijker om geen jaren oude systemen te voorzien van updates. Mede daarom wil het bedrijf elke gebruiker graag op de meest recente versie.

Wie vandaag al Windows 10 22H2 heeft, kan wel nog even verder. Daarvan garandeert Microsoft veiligheidsupdates tot oktober 2025. Daarna kunnen gebruikers upgraden naar Windows 11, of zeer waarschijnlijk tegen dan naar Windows 12 (of welke naam de versie ook krijgt) dat vermoedelijk tegen dan op de markt zal zijn.