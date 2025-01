Microsoft haalt drogredenen aan om gebruikers naar Windows 11 te lokken

Als het aan Microsoft ligt dan wordt 2025 het jaar van de grote migratie van Windows 10 naar Windows 11. Al zijn de argumenten met een stevige korrel zout te nemen.

In een blogpost naar aanleiding van CES, zegt executive vicepresident en consumer chief marketing officer Yusuf Mehdi dat 2025 het jaar van de Windows 11 pc refresh zal zijn. Een opmerkelijke uitspraak op zich, want Windows 11 bestaat al even en iedereen met Windows 10 moest het afgelopen jaar meermaals de installatie van Windows 11 wegklikken om het systeem niet per ongeluk te installeren.

Mehdi gooit daarbij ook met cijfers van IDC dat stelt dat tachtig procent van de bedrijven hun pc-portfolio tegen eind dit jaar zal vernieuwen. Voor consumenten zal 70 procent dat doen de komende 2 jaar.’

We moeten daarbij nuanceren dat die vernieuwing niets te maken heeft met de nieuwe functies of de waanzinnige populariteit van Windows 11. IDC zegt zelf dat dit komt omdat de ondersteuning voor Windows 10 stopt in oktober. Bedrijven die hun Windows-toestellen veilig willen houden moeten upgraden en voor oudere toestellen betekent dat vaak vernieuwen. Dat er dit jaar veel bedrijven overstappen, is omdat Microsoft hen weinig keuze laat.

Tegelijk suggereert de marketingverantwoordelijke dat Windows 11 nuttiger is voor AI. ‘We geloven dat Windows 11 beschikbaar is op momenten dat de wereld het het meest nodig heeft. Het voorziet geavanceerde AI-capaciteiten en moderne securityvoordelen die klanten verwachten in 2025 en nadien. De voorhoede van AI-innovatie zal op Windows gebeuren.’

Ook dat is bijzonder relatief. Het klopt dat Copilot enkel op Windows 11 werkt en niet op Windows 10. Maar verder werken de meeste AI-toepassingen ook op Windows 10. Een groot deel van hen, zoals ChatGPT, draait in de cloud en werkt via een gangbare browser op vrijwel elke computer met een internetverbinding.

Besturingssysteem ondergeschikt

Tegelijk is het niet de versie van Windows die de AI-capaciteiten van je pc bepaalt, wel de grafische kaart en (in mindere mate) de CPU en de hoeveelheid RAM. Een Windows 11 met een Nvidia-kaart uit 2018 is minder geschikt voor AI dan een Windows 10 pc met de nieuwste grafische kaarten die Nvidia deze week uitbrengt. Voor zover bekend werken die ook op verschillende besturingssystemen.

Tot slot moet ook wel gezegd worden dat Microsoft de capaciteiten van Copilot graag overdrijft. Toen het een klein jaar geleden de nieuwste Surface Pro 11 voorstelde, ging dat gepaard met beloftes dat je aan Copilot kon vragen om bijvoorbeeld instellingen te wijzigen, of vragen te stellen over je systeem. Bij een review van die laptop enkele maanden later, ontdekte Data News dat die functies niet werken. Copilot bleek weinig meer dan een matige kopie van ChatGPT.