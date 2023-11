Microsoft maakt Bing-integratie ongedaan in de EU

Het bedrijf voorziet ook de mogelijkheid om de Edge browser te verwijderen. De aanpassingen zijn nodig om tegemoet te komen aan de Europese Digital Markets Act.

Microsoft licht de aanpassingen toe in een blog. Een en ander betekent dat Europese gebruikers van Windows 11 binnenkort de standaard Bing zoekmachine kunnen uitzetten en hun eigen zoekmachines kunnen toevoegen (als die er zijn) aan de Windows Search interface. Zij moeten ook in staat zijn om de Microsoft Edge browser van hun toestel te verwijderen.

Met de mogelijkheden probeert Microsoft tegemoet te komen aan de Digital Markets Act (DMA), de nieuwe strenge regelgeving van de Europese Commissie voor techgiganten. De DMA gaat in voege in maart 2024 en Microsoft, als een van de ‘poortwachters’ of beheerders van grote platformen, moet tegen dan aan enkele voorwaarden voldoen voor interoperabiliteit en concurrentie. In de praktijk moeten poortwachters hun gebruikers keuzeschermen geven voor belangrijke diensten zoals search, digitale assistenten en meer.

Naast Edge en Search zal je in Windows 11 ook de Camera kunnen verwijderen (en eventueel vervangen), de Cortana assistent, en de beeldenbank Photos. De aanpassingen gelden voor gebruikers die zich in de Europese Economische Ruimte bevinden, dat zijn de leden van de EU, plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Ze worden momenteel getest in de Release Preview, versie 23H2.