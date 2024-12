Microsoft patcht bug die tot deactivatiemeldingen Microsoft 365 leidde

Microsoft meldt een bug te hebben verholpen in Office 365, die ertoe kon leiden dat gebruikers ten onrechte een deactivatie-melding te zien kregen. Het probleem zat in de serversoftware van Microsoft, die inmiddels geüpdatet is.

Dat schrijft Microsoft op zijn ondersteuningspagina. Het Amerikaanse techbedrijf meldt dat wijzigingen door beheerders de notificatie konden doen opduiken. In de meeste gevallen ging het daarbij om wijzigingen in de licentiegroep, aanpassingen aan de licentie- of productieovereenkomst op gebruikersniveau, het toevoegen of net verwijderen van gebruikers aan een licentiegroep, het in- of uitschakelen van een serviceplan voor gebruikers of het uitschakelen van het ‘Last version of Desktop Apps’-serviceplan.

Het probleem is inmiddels verholpen door het uitrollen van een patch op de servers van Microsoft. Gebruikers die desondanks met de melding geconfronteerd blijven worden kunnen contact opnemen met de supportafdeling van Microsoft.

In samenwerking met Dutch IT Channel