Microsoft wil Windows meer naar de cloud krijgen

In de rechtszaak tussen de FTC en Microsoft komt een interne presentatie naar boven die aangeeft dat het bedrijf Windows meer en meer vanuit de cloud wil aanleveren.

De presentatie gaat over een toekomstvisie, dus nog niet voor meteen, en dateert van vorig jaar. De Amerikaanse regulator FTC heeft momenteel een rechtszaak tegen Microsoft lopen rond de overname van Activision Blizzard. In die context kwam de presentatie over de cloudstrategie naar boven, zo meldt The Verge.

Op de slide in kwestie staat dat het bedrijf toen (fiscaal jaar 2022) focust op meer toestellen en gebruik van Windows 11, met de Surface als inspirator van het ecosysteem, aangevuld met diensten zoals Microsoft 365, Xbox Game Pass en Edge en Bing.

Op de lange termijn staat er dat Windows 11 veel meer richting cloud zal gaan, op basis van Windows 365, waarbij een volwaardige Windows te streamen valt vanuit de cloud naar eender welk toestel. Dat geeft ook meer mogelijkheden rond AI en digitale ervaringen zegt het bedrijf in de slide.

Windows 365 bestaat sinds 2021 en is een virtuele Windows-pc in de cloud. De gebruiker heeft daarbij lokaal geen krachtig toestel nodig, maar kan de inhoud streamen en een rekenkracht naar keuze kiezen.

Stapsgewijs

Dat Windows elke generatie meer steunt op cloudomgevingen is al langer duidelijk. De afgelopen 2-3 versies is Windows feller gaan vastklampen aan de nood voor een online account. Op softwarevlak werkt de Office/Microsoft 365 software standaard vanuit de cloud en ook Xbox kijkt de laatste jaren explicieter naar gamestreaming als optie.

De vraag blijft wel of de gebruiker klaar is om ook het lokale OS op te geven. Zulke zaken werken immers alleen maar feilloos als er ook een stabiele internetverbinding is. Ook over de prijs is niets duidelijk. Nu Microsoft zowel de upgrade naar Windows 10 en 11 gratis weggaf, lijkt het twijfelachtig of consumenten zouden betalen voor Windows ‘as a service’, bovenop hun (licht) toestel dat Windows streamt.