Paint wordt een (klein) beetje meer PhotoShop

In een flinke – en late – update voor Paint krijgt Microsofts tekenprogramma nu ook beeldtransparantie en -lagen. Dat maakt het Windows-onderdeel, dat de afgelopen twee decennia meer op de nostalgische gevoelens van gebruikers werkte dan het effectief nut had, net iets handiger voor wat geavanceerdere toepassingen als (lichte) fotobewerking.

Microsoft Paint is nog altijd beschikbaar Windows 11, maar de grafische app roept bij de meeste gebruikers vooral warme nostalgische gevoelens op. Zeker wie jong was in de jaren 90 of de vroege jaren 2000 heeft ongetwijfeld erop los gekliederd in het Windows-onderdeel. Maar om er echt beelden op te bewerken, zeker sinds de opkomst van digitale fotografie na de eeuwwende en de explosie van digitale kiekjes na de intrede van de smartphone, werd het al snel te licht bevonden. Daar komt nu verandering in met een gratis update, waarmee gebruikers hun beelden onder meer transparant kunnen maken en met lagen kunnen werken.

Het vernieuwde Paint. (Beeld Microsoft)

Eindelijk ‘mee’

De update is voorlopig alleen beschikbaar voor gebruikers met een Windows Insider-versie, maar wellicht zal ze in de nabije toekomst worden uitgerold voor alle gebruikers. Er is/komt een nieuwe ‘Layer/lagen’-optie in de Paint-werkbalk, waarmee lagen in een digitaal beeld kunnen worden verborgen, gedupliceerd, vermengd of verwijderd. Een kernfunctie in de betere fotobewerkingssoftware, waarmee Paint nu dus mee is. ‘In combinatie met de nieuwe tool om achtergronden te verwijderen kun je snel interessante gelaagde composities maken’, schrijft Dave Grochocki, Principal Product Manager for Windows Inbox Apps, in een korte blogpost.

Het Paint-icoon in Windows 95. (Beeld Microsoft)

Opwaardering

Het is de eerste merkelijke update voor Microsofts Paint-app in decennia. Paint werd in 1985 al een onderdeel van de allereerste Windows-versie, als Microsofts concurrent voor MacPaint op de Apple Macintosh. In die tijd had je een potlood- en penseeltool, een handvol kleuren, en daar hield het zowat op. Beelden konden alleen worden opgeslagen in het propriëtaire – opgelet Gen X-lezers, nostalgiebommetje – .msp-formaat. Pas met Windows 3.0 kwam er ondersteuning voor bitmap-beelden (.bmp), een iets universeler bestandstype.

Doorheen de jaren kwamen er wel verbeteringen voor Paint, maar dat waren eerder incrementele tweaks. Met Windows 95 kwamen er bewerkbare kleurenpaletten en ondersteuning voor .jpg en .tif bij, met Windows Vista konden bewerkingen tot tien stappen terug ongedaan worden gemaakt, en bij Windows 7 kwam er ook een lint met functies bij. Maar grote veranderingen als deze bleven uit. Wat, met het wijd verspreide Photoshop en geavanceerde gratis alternatieven à la Gimp, daarom nog niet betekent dat gebruikers en masse zullen terugkeren naar het rastertekenprogramma uit hun jonge jaren.