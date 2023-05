Windows 10 krijgt geen functie-updates meer

Microsoft zal voor het besturingssysteem Windows 10 geen functie-updates meer uitbrengen. Dat meldt het bedrijf in een Windows Client Roadmap-update, die bedoeld is om consumenten en organisaties te informeren over de (on)mogelijkheden van Windows-releases.

Zoals gedocumenteerd op de levenscycluspagina’s van Windows 10 Enterprise en Education, en Windows 10 Home en Pro, wordt de ondersteuning voor Windows 10 op 14 oktober 2025 beëindigd. De huidige versie, 22H2, wordt de finale uitgave van Windows 10. Wel kunnen alle edities tot die datum blijven rekenen op maandelijkse releases van beveiligingsupdates. Voor bestaande LTSC-releases (Long-Term Servicing Channel) geldt dat ze ook na die datum updates ontvangen op basis van hun specifieke levenscyclus.

‘Snel overstappen’

Microsoft raadt gebruikers ten stelligste aan om snel over te stappen naar Windows 11, aangezien er voor Windows 10 geen aanvullende functie-updates meer zullen verschijnen. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat lang niet alle pc’s hardwarematig geschikt zijn voor het nieuwe besturingssysteem. ‘Als u of uw organisatie voorlopig toch op Windows 10 moet blijven werken, werk het systeem dan bij naar versie 22H2 om tot 14 oktober 2025 maandelijkse beveiligingsupdates te blijven ontvangen’, klinkt het.

Het is volgens Microsoft belangrijk dat organisaties voldoende tijd hebben om plannen te maken voor de adoptie van Windows 11. Het bedrijf kondigde daarom aan dat de volgende Windows LTSC-releases beschikbaar zullen zijn in de tweede helft van 2024: Windows 11 Enterprise LTSC en Windows 11 IoT Enterprise LTSC.

In samenwerking met Dutch IT Channel.