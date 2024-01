Windows 11 populairder in België dan elders

Ruim twee jaar na de verschijning blijft het marktaandeel van Windows 11 beperkt ten opzichte van voorganger Windows 10. Maar in België en Nederland is het nieuwe besturingssysteem een stuk populairder.

Wereldwijd is Windows 10 op 67,46 procent van alle Windows-pc’s terug te vinden. Windows 11 haalt een marktaandeel van 26,52 procent. Ook intussen zwaar verouderde platformen zoals Windows 7 (3,34 procent), Windows 8.1 (1,66 procent) en zelfs Windows XP (0,64 procent) duiken nog op in de statistieken.

Die statistieken komen van Statcounter, dat al jaren cijfers over verschillende systemen publiceert. De cijfers die we noemen slaan voor alle duidelijkheid enkel op Windows-toestellen, dus zonder toestellen op OS X (Apple), Linux of Chrome OS (Google).

Trage overgang niet abnormaal

Dat bij een nieuwe versie van Windows de overstap traag gaat is op zich niet nieuw. Doorgaans duurt het minstens een jaar of langer voor bedrijven zich aan de overstap wagen, om compatibiliteitsproblemen of mogelijke bugs te vermijden. Ook consumenten stappen zelden spontaan over als ze tevreden zijn van de oudere versie en die nog steeds wordt ondersteund.

Maar het is vaak wel een signaal om te duiden hoe populair of gewenst een nieuwe versie is. Zo gebeurde de overstap vanaf Windows 8 en 8.1 een stuk vlotter, in die mate dat het soms lastiger was om mensen van het (nog oudere) Windows 7 weg te krijgen. Velen van hen hebben gewacht op Windows 10 om Windows 8 te kunnen overslaan.

Meer in België

Opvallend genoeg is die trend in België anders. Bij ons haalt Windows 11 33,53 procent marktaandeel, ten opzichte van 63,48 procent voor Windows 10. Het marktaandeel voor de nog oudere versies zoals Windows 7 ligt bij ons ook lager. Ook Nederland heeft vergelijkbare cijfers met 35,87 procent voor Windows 11 en 62,46 procent voor Windows 10.

Een duidelijke reden voor die hogere cijfers is er niet. Wel weten we dat Microsoft Windows 11 het afgelopen jaar stevig promootte bij Windows 10-gebruikers, maar het is niet bekend of dat in onze regio meer dan elders gebeurde. Vaak kregen gebruikers daarbij een updatescherm te zien waar je meermaals moest weigeren of ‘uitstellen’, vooraleer Windows 11 niet werd geïnstalleerd. In welke mate de keuze voor Windows 11 vrijwillig is, is dus ook met een korrel zout te nemen.

Ook OS X populairder

Voor de volledigheid geven we ook graag mee dat volgens Statcounter op computers (tablets en smartphones niet meegeteld) Windows een marktaandeel heeft van 68,88 procent in ons land, ten opzichte van 27,75 procent voor OS X, 1,7 procent voor Linux en amper 0,96 procent voor Chrome OS.

Daar valt dan weer op dat ook OS X, het besturingssysteem van Apple voor de Macs, in ons land veel populairder is dan in de rest van de wereld. Daar haalt Windows met 72,79 procent veel meer gebruikers, maar is OS X met 16,35 procent een stuk kleiner. Linux doet het met 3,82 procent veel beter net zoals Chrome OS (2,42 procent).