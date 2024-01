Windows-toetsenbord krijgt eigen AI-knop

Wie binnenkort een nieuwe pc koopt zal merken dat het toetsenbord er iets anders uitziet. Daar zal voortaan ook een aparte knop voor Copilot in zitten. Microsoft spreekt van ’De grootste aanpassing in bijna drie decennia’, maar dat klopt niet.

Windows 11 is sinds dit najaar uitgerust met ‘Copilot’, een AI-assistent, gebaseerd op de technologie van OpenAI, verweven in het besturingssysteem. Je kan er vragen aan stellen, instellingen wijzigen, beelden genereren of mails laten opstellen.

Nu kondigt Microsoft aan dat die AI-toevoeging ook fysiek zichtbaar zal zijn. Nieuwe toetsenborden krijgen binnenkort naast de bekende Windows-toets ook een AI-knop links van de pijltjestoetsen. Die start Copilot op.

‘We zien dit als een volgend transformatief moment in onze reis met Windows, waar Copilot het toegangspunt wordt in de wereld van AI op de pc.’ Aldus Microsoft in de aankondiging. De komende dagen op technologiebeurs CES en in de rest van het voorjaar zullen meerdere fabrikanten hun pc’s met de nieuwe knop voorstellen. Ook de Surface-reeks zal op dat vlak een opfrissing krijgen.

‘Eerste grote wijziging in bijna dertig jaar’

Microsoft zegt dat de aanpassing aan het toetsenbord ‘De eerste significante verandering is aan het Windows PC keyboard’ in bijna drie decennia’, verwijzend naar de introductie van de Windows-knop.

Daar lijkt Microsoft zelf wat last te hebben van AI-hallucinaties. Zo werden er de afgelopen dertig jaar wel meer wijzigingen toegevoegd. Microsoft zelf introduceerde rond 2019 nog een Office-knop op toetsenborden om met die knop en een andere toets oa Word, PowerPoint of Excel op te starten.

Maar toetsenborden zijn de afgelopen dertig jaar uiteraard op meerdere vlakken verbeterd. Bijna allemaal beschikken ze vandaag over mediaknoppen (volume, start/pauze). Op sommige modellen is er ook een aparte knop om te zoeken, de rekenmachine te starten of je toestel te vergrendelen.

Tegelijk is een toetsenbord ook fysiek stevig veranderd tegenover midden jaren ‘90. Vandaag is een gemiddeld toetsenbord kleiner en ergonomischer, en is er veel meer variatie, gaande van zeer compacte exemplaren (zoals het afneembaar toetsenbord op de Surface-pc’s) tot zware mechanische toetsenborden, soms uitgerust met led-verlichting en allerlei extra’s zoals usb-poorten of knoppen die je zelf kan invullen.

Uiterst revolutionair is de Copilot-knop dus niet. Wel is het voor Microsoft een handige optie om meer aandacht te vestigen op de nieuwe functie, zodat ze populairder kan worden.