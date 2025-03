Poolse nearshoring-specialist Britenet betreedt de Belgische markt

De Poolse nearshoring- en softwarespecialist Britenet zet voet aan wal in België. Het bedrijf, dat sterk is in AI, data, BI en reporting, wil haar 1.000 specialisten ook in België inzetten.

‘We zien dat er technologisch veel werk is in België en de andere West-Europese landen, en dat wij in Polen bewezen hebben dat we technologisch érg goed zijn’, legt Claudia Nieuwland, COO bij Britenet, uit waarom het bedrijf nu ook het vizier richt op ons land. ‘Uiteraard zijn er de grote Europese publieke instellingen die onze aandacht trekken, maar we mikken zeker ook op andere sectoren, met name dan de banken en verzekeraars, logistiek, HR en de retailsector’, zegt Nieuwland die voor de West-Europese groei moet zorgen. Met onder meer Partenamut, SD Worx, British Telecom en Telenet op haar palmares, heeft ze in ieder geval de nodige (internationale) ervaring op zak.

België als uitvalsbasis voor West-Europa

Britenet opende net een kantoor in Zaventem en telt voorlopig een vijftal werknemers. ‘Een lokaal startpunt’, klinkt het, ‘maar ook onze uitvalsbasis voor de bredere Europese expansieplannen’. Het bedrijf is 19 jaar geleden opgericht in Lublin (Polen) en heeft sindsdien een sterke positie opgebouwd in de Poolse markt. Waar het kantoor in 2006 startte met een tiental mensen, telt het bedrijf – met ondertussen een hoofdzetel in Warschau – nu ruim 1.000 IT-specialisten. Die worden volgens het nearshoring-model ingezet over verschillende landen en in verschillende sectoren.

Claudia Nieuwland.

‘In Polen zijn we uitgegroeid tot zeer sterke speler met bijvoorbeeld Generali als belangrijke klant uit de verzekeringssector, stevige retailklanten en ook een van de grootste overheidscontracten rond IT’, klinkt het. Om verder te groeien, kijkt Britenet nu naar andere Europese landen, waaronder dus ook ons land. ‘Onze CEO had de ambitie al langer, het was een kwestie van de juiste mensen en timing vinden’, aldus Claudia Nieuwland. Twee jaar geleden opende Britenet al een kantoor buiten Polen, in het Duitse Mönchengladbach, en komt daar dus België bij.

Nearshoring als Europese troef

Britenet zet sterk in op nearshoring, waarbij het de nabijheid van Polen en de kwaliteit van de Poolse IT-specialisten als belangrijke voordelen ziet. ‘Het niveau van Engels is in Polen minstens even goed als in Vlaanderen, misschien zelfs beter’, zegt Jan Vernaillen, Marketing Director bij Britenet.

Het bedrijf wil zich ook duidelijk in de markt zetten als een Europese speler die ook alle data van klanten op Europees grondgebied houdt. Dat wordt steeds belangrijker in het kader van de Europese data-wetgeving. ‘Die EU-regelgeving staat bij ons op de eerste plaats, laat dat duidelijk zijn’, aldus Nieuwland. Ondertussen zijn er met e-maaltijdchequebedrijf Monizze en ijsverkoper Foubert ook al de eerste Belgische klantenreferenties.

Focus op data, AI, CRM en Salesforce

De outsourcer moet het vooral hebben van expertise in data, AI, BI, CRM en reporting. Daarnaast is Britenet ook sterk in Salesforce en dan vooral in het optimaliseren van Salesforce-implementaties. ‘Salesforce is voor ons één van de grootste revenue streams’, noteren we.

De ambitie is nu om de sterktes uit de Poolse markt in te zetten in België. Om de lancering in ons land extra luister te geven, organiseert het bedrijf trouwens een openingsevenement op 2 april. Britenet is ondertussen ook lid van Beltug en wil zich duidelijk verankeren in onze lokale markt. Om de Belgische markt beter te begrijpen, heeft Britenet ook een adviesraad opgericht met Belgische CIO’s en IT-organisaties. ‘We hebben nog veel leren over de Belgische markt, maar we willen een serieuze omzetstijging realiseren hier, dat verwacht onze CEO van ons’, zegt Claudia Nieuwland die daar geen cijfers wil op vastpinnen.