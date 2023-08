Belgen staan sterk in kennis van cyberveiligheid en -privacy

Belgen weten doorgaans goed hoe ze een sterk wachtwoord moeten creëren en herkennen doorgaans tijdig onlinerisico’s, zo blijkt uit de jaarlijkse National Privacy Test (NPT) van cybersecuritybedrijf NordVPN. We staan sterk wat courante kennis over cybersecurity en online privacy betreft, maar we hebben nog te weinig oog voor servicevoorwaarden.

Liefst 95 procent van de Belgen creëert een sterk wachtwoord, en 94 procent weet hoe ze met verdachte aanbiedingen moeten omgaan. Liefst 90 procent weet welke gevoelige gegevens ze beter niet op social media delen, en 87 procent beseft at er risico’s verbonden zijn aan het opslaan van kredietkaartgegevens in de webbrowser. Belgen leggen, kortom, een prima score voor wat hun elementaire kennis van cyberveiligheid betreft, zegt beveiligingsbedrijf NordVPN in zijn jaarlijkse National Privacy Test (NPT), gebaseerd op een enquête die dit jaar door 26.174 mensen uit 175 landen werd ingevuld.

Nog werk aan de winkel

Maar er zijn ook belangrijke gaten in onze collectieve kennis. Slechts 4 procent van de belgen is op de hoogte van welke tools er beschikbaar zijn om hun online privacy te maximaliseren. Niet meer dan 14 procent weet welke metadata internetaanbieders over hen verzamelen. En slechts een derde van de Belgen kent het belang van terms & conditions lezen. Er is, met andere woorden, nog wat werk.

Schot in de zaak

Maar een vergelijking met 2021 laat zien dat we op veel vlakken al wel wat opgeschoten zijn. Zo weten we vandaag collectief beter wat we moeten doen wanneer onze accountgegevens worden blootgesteld: het aandeel van Belgen met die kennis steeg van 41 naar 52 procent. En in het lezen van servicevoorwaarden was het een jaar eerder nòg erger gesteld: de algemene kennis daarover steeg van 16 naar 33 procent.