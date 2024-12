Amerikanen beschuldigen Peking van cyberaanval op ministerie van Financiën

Het Amerikaanse ministerie van Financiën is begin december het slachtoffer geworden van een cyberaanval. Er wordt met beschuldigende vinger gewezen naar Peking.

Dat staat in een brief van het ministerie die maandag werd gestuurd naar de verkozenen in het Huis van Afgevaardigden en die het Franse persagentschap AFP kon inkijken.

Volgens de brief trof de aanval verschillende werkposten binnen het ministerie en werd daarbij gebruik gemaakt van software van een derde partij, BeyondTrust, maar kwam er geen geheime informatie in gevaar. Er zijn ‘aanwijzingen dat de cyberaanval het werk was van een door Peking gefinancierde actor’, luidt het voorts.

Het ministerie van Financiën zegt dat het op 8 december op de hoogte werd gebracht over de aanval. Het ministerie werkt nu samen met de FBI, de Inlichtingendienst en andere onderzoekers om de impact te onderzoeken, schrijft The New York Times. Het getroffen programma werd offline gehaald. De Chinese actor zou geen toegang meer hebben tot de informatie, klinkt het.

Het ministerie belooft in de komende weken een rapport met meer details over de hackactie op te stellen en te presenteren aan het Congres.