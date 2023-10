Belgische browserextensie moet phishingsites helpen herkennen

Online oplichting via misleidende websites blijft welig tieren. Daarom komen het CCB, Febelfin en de Cyber Security Coalition met een browserextensie die helpt om misleidende sites te herkennen.

De drie organisaties lanceren een sensibiliseringscampagne ‘Phishing: het zit in de details!’ om te wijzen op het fenomeen en hoe te voorkomen dat je in phishing trapt. Het wijst er op dat criminelen zo vorig jaar 39,8 miljoen euro konden stelen, een stijging ten opzichte van de 25 miljoen euro in 2021.

Phishing komt in verschillende vormen, maar de bekendste zijn valse mails, sms’en of andere berichten, zogezegd van een betrouwbare organisatie zoals je bank, de overheid of je telecomoperator. Soms staat in het bericht dat je nog een openstaande schuld hebt. Slachtoffers die dat snel willen betalen zien vaak te laat dat ze eigenlijk op de rekening van de criminelen geld storten. Maar evenzeer kan het zijn dat je te horen krijgt dat je nog geld moet krijgen. Met die truc worden mensen gevraagd om hun gegevens in te vullen, die dan ofwel kunnen gebruikt worden voor identiteitsdiefstal, of om hen alsnog rechtstreeks te bestelen.

Ontsnappen aan de berichten lukt bijna niet. Volgens een rondvraag van de drie ontving 69 procent van de Belgen het afgelopen half jaar minstens één phishingbericht. Wat opvalt is dat phishing als fenomeen minder bekend is bij jongeren. Daar kent 23 procent de term niet, tegenover 8 procent bij de totale Belgische bevolking. Gemiddeld weet slechts 62 procent van de Belgen wat ze bij zo’n incident moeten doen.

Echte site lastig herkenbaar

Febelfin, het CCB en de Cyber Security Coalition benadrukken dat je als gebruiker op een website altijd moet opletten of de site waar je naartoe surft wel echt is. Zo wijst het er op dat voor bijvoorbeeld safeonweb.be/tips de domeinnaam ‘safeonweb’ is, maar dat bij www.safeonweb.tips.be/safeonweb de echte domeinnaam ‘tips.be’ is. Minder ervaren of minder oplettende gebruikers zien dat niet altijd en geven zo hun gegevens of betaling door op een malafide site.

Wat de praktijk herkennen niet eenvoudiger maakt is dat veel legitieme bedrijven vaak zelf zelf sites gebruiken waar je niet zeker van bent of ze wel betrouwbaar zijn. Het kan zijn dat bijvoorbeeld een reservatiesysteem of een getrouwheidsprogramma van een bedrijf via een externe partner loopt en dus via hun site. Dat maakt het soms extra verwarrend voor een bezoeker.

Extensie

Om gebruikers daarbij te helpen komt Safeonweb nu met haar eigen browserextensie voor Chrome, die is terug te vinden in de Chrome Web Store. Wie ze toevoegt krijgt in de browser met drie kleuren (groen-oranje-rood) te zien of de site betrouwbaar is. Safeonweb nuanceert wel dat het altijd kan zijn dat de site in kwestie correct is, maar werd gehackt. Het systeem is dus zeker niet waterdicht, maar biedt wel hulp voor wie minder vlot is in het onderscheiden van valse en legitieme websites.