Casinogroep MGM geraakt door grootschalige hack

MGM Resorts, het Amerikaanse concern dat meerdere casinohotels uitbaat in onder meer Las Vegas, Atlantic City en Detroit, is het slachtoffer van een cyberaanval. Verscheidene diensten waren vannacht onbeschikbaar voor enkele duizenden klanten in de MGM-hotels. Volgens voorlopig niet-officiële bronnen zou het om een ransomware-aanval gaan.

Er is een ‘cybersecurity-probleem’, ging MGM Resorts gisteren met de billen bloot op zijn website en sociaalmedium X. Gasten van het hotel- en casinobedrijf, dat reusachtige gokresorts uitbaat in verscheidene Amerikaanse steden, zouden problemen ondervinden om geld af te halen of hun kamer te betreden met hun sleutelkaartje. In sommige restaurants binnen de resorts kan er dan weer alleen met cash worden betaald, heel wat slotmachines zijn buiten werking, en het reservatiesysteem ligt uit.

Over de hele States

MGM Resorts heeft een aantal van zijn computersystemen uitgeschakeld, waaronder de website (op het waarschuwingsbericht op de openingspagina na) en e-mailservers. De federale politiedienst FBI is een onderzoek gestart: sinds 2003 beschouwt de Amerikaanse overheid de commercial facilities sector, waaronder dus casino- en hotelketens, als kritieke infrastructuur. Volgens bepaalde bronnen gaat het om een ransomware-aanval, en vragen de daders om een som geld voor het loslaten van hun greep op de systemen.

De problemen spreidden zich van zondagavond tot maandagnacht (Amerikaanse tijd) uit over verscheidene hotels van het bedrijf. In Las Vegas zijn de Aria-, Vdara-, Cosmopolitan-, Mandalay Bay-, New York-New York- en Bellagio-hotels getroffen. Lokale nieuwszenders over de V.S. berichtten echter ook over soortgelijke problemen bij MGM’s Borgata-hotel in Atlantic City en het MGM Grand-casinoresort in Detroit. De hack treft het bedrijf dus over het hele grondgebied van de V.S.

Eerdere problemen

MGM Resorts werd in 1973 opgericht door multimiljardair Kirk Kerkorian, als zusterbedrijf voor filmstudio Metro-Goldwyn-Mayer, die toen in zijn bezit was. Maar sinds 1979 staat die casino- en hotelpoot volledig los van de filmstudio, die nu in handen is van techgigant Amazon. De hotel- en casinogroep opereert casinohotels in de V.S. en China met een totale marktwaarde van 33,9 miljard dollar (31,62 miljard euro).

Het bedrijf heeft in het recente verleden al cyberveiligheidsproblemen gehad. In 2020 kwamen persoonlijke details van 10 miljoen voormalige gasten in de resorts al op een hackingforum terecht, na een computerinbraak uit 2019.