Centrum voor Cybersecurity België waarschuwt bedrijven voor cyberaanvallen

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) adviseert bedrijven om zo snel mogelijk extra maatregelen te nemen tegen ransomware. ‘Tweestapsverificatie is een kleine inspanning die een enorm verschil maakt voor de cyberveiligheid’, klinkt het.

In ons land wordt dagelijks minstens één bedrijf het slachtoffer van een ransomware-aanval of afpersing na diefstal van gevoelige informatie. In het eerste kwartaal van 2023 kreeg het Centrum voor Cybersecurity al van 27 organisaties meldingen binnen.

Impact vaak zeer groot

Uit onderzoek blijkt dat cybercriminelen vaak gebruik maken van logingegevens. Die worden gestolen via phishingberichten of met behulp van computervirussen. Het centrum adviseert bedrijven en organisaties daarom om tweestapsverificatie (2FA) te activeren op alle externe verbindingen. Hierbij moet een medewerker die zich van buiten het bedrijf verbindt met het netwerk of de mailbox, zich in minstens twee stappen aanmelden, bijvoorbeeld met een wachtwoord en een code op de smartphone.

‘Gebruik altijd een combinatie van iets dat je weet, zoals een wachtwoord, iets dat je bent, zoals gezichtsherkenning of iets dat je hebt, zoals een smartphone of telefoonnummer’, luidt het advies. De impact van een cyberaanval is vaak zeer groot. ‘Het bedrijf dat slachtoffer wordt, kan niet normaal verder functioneren, verliest cruciale informatie, lijdt belangrijke reputatieschade en ziet de kosten stevig oplopen’, zegt directeur-generaal Miguel De Bruycker. Zo is een half jaar na de cyberaanval op de stad Antwerpen de schade nog steeds niet volledig hersteld.