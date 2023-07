Computeraanval in Noorwegen treft twaalf ministeries

De Noorse autoriteiten maken maandag melding van een computeraanval op de platforms van twaalf ministeries. Wie er achter de aanval zit is nog onbekend. Intussen heeft de recherche in het land een onderzoek ingesteld.

‘We hebben een voorheen onbekende kwetsbaarheid ontdekt in de software van een van onze leveranciers, waarvan actief misbruik werd gemaakt’, zei Erik Hope, hoofd van het overheidsagentschap dat verantwoordelijk is voor IT-beveiliging in Noorwegen. Het is volgens hem echter nog te vroeg om te zeggen wie er achter de aanval zit, en wat de omvang ervan is.

Geen toegang tot werkmails

Belangrijke Noorse regeringsfuncties (waaronder het kabinet van de premier, de ministeries van Defensie, Buitenlandse Zaken en Justitie) hebben geen eigen platforms en zijn bijgevolg niet getroffen. Volgens Hope is de kwetsbaarheid inmiddels verholpen, maar kunnen werknemers van de twaalf ministeries nog steeds hun werkmails niet lezen.

In 2020 en 2021 was het Noorse parlement ook het doelwit van computeraanvallen, waarvan ten minste één officieel werd toegeschreven aan de Russische hackersgroep Fancy Bear, die banden heeft met de Russische diensten. Destijds beschreef de Russische ambassade deze ‘onbewezen’ beschuldigingen als ‘onaanvaardbaar’.