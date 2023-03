Cryptoplatform Euler Labs verliest zo’n 200 miljoen dollar bij hack

Aanvallers hebben bijna 200 miljoen dollar gestolen bij het Britse cryptogebaseerde leenplatform Euler Labs. Het platform faciliteert het lenen en uitlenen van cryptovaluta.



Blockchain-analysebedrijf Elliptic meldt dat in totaal 137,1 miljoen dollar aan Staked Ether tokens, 18,9 mljoen dollar aan Wrapped Bitcoin, 34,1 miljoen Amerikaanse dollar en 8,8 miljoen aan Dai tokens zijn gestolen. In totaal gaat het om zo’n 199 miljoen dollar, meldt het analysebedrijf.

Maatregelen

In reactie op de cyberaanval zijn onder meer Chainalysis, TRM Labs en de Ethereum securitycommunity ingeschakeld in een poging het gestolen geld terug te halen. Het platform zegt in contact te staan met Amerikaanse en Britse opsporingsinstanties. Ook meldt Euler Labs te proberen contact te leggen met de aanvallers, naar eigen zeggen om meer te weten te komen over ‘hun opties’. Het geld zou ondertussen al wel zijn verstuurd naar Tornado Cash, een witwasdienst. Dat maakt het terughalen ervan een pak moeilijker.



De aanval, zo zegt Euler Labs, maakte gebruik van een kwetsbaarheid die tijdens audits uitgevoerd door externe securitybedrijven niet aan het licht was gekomen. Het bedrijf meldt met meerdere securitygroepen samen te werken bij het uitvoeren van deze audits.

