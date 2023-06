Cyberaanval treft Federale Overheidsdiensten

Een aantal FOD’s is sinds gisteravond moeilijk bereikbaar. Het zou gaan om een cyberaanval op meerdere diensten.

Wie sinds gisterenavond websites of diensten van de FOD Economie, FOD Financiën of FOD Justitie probeert te bezoeken, kon de sites mogelijk niet bereiken. De panne was niet algemeen, soms lukte het wel, of met enige vertraging. Maar voor andere gebruikers werkten de sites niet.

De FOD Financiën bevestigt aan Data News dat het om een DDoS-aanval gaat die sinds maandag 16 uur aan de gang is. De aanval verandert regelmatig van profiel met onder meer de DNS als doel.

Monitoringsite Downdetector gaf voor verschillende FODs zowel dinsdagavond als woensdagochtend foutmeldingen. Al zijn de sites niet altijd onbereikbaar.

Bij een DDoS-aanval wordt een site of dienst overspoeld met geautomatiseerd verkeer. Het doel is om de servers in kwestie te overbelasten waardoor de site of dienst onderuit gaat. Het goede nieuws is dat zo’n aanvallen meestal beperkt blijven tot het tijdelijk onbereikbaar maken van de dienst. Van een inbreuk of gegevensdiefstal is voor zover bekend geen sprake.

De Kanselarij, Belnet en andere diensten werken momenteel aan een oplossing. Als er meer info beschikbaar is over de aard en omvang van de aanval dan wordt dit artikel aangevuld.