4 op de 5 security-experts zag al AI-gedreven aanvallen

In het afgelopen jaar werden cybersecurity experts in de Benelux steeds vaker geconfronteerd met een AI-gedreven cyberaanval. Dat schrijft het Duitse security awareness bedrijf SoSafe in een rapport. Ook Darktrace ziet een toename van de risico’s.

Cyberaanvallen maken nu vaker gebruik van kunstmatige intelligentie. Zo zagen vier op vijf security-experts in de Benelux het voorbije jaar een cyberaanval die door AI werd aangedreven. Dat schrijft SoSafe in zijn Cybercrime Trends rapport voor 2025.

Het rapport werd ontwikkeld in samenwerking met 500 cybersecurity professionals uit Europa en Australië, . 91% van alle respondenten verwacht een significante toename van AI-gedreven aanvallen in de komende drie jaar. Hoewel 96% van de respondenten erkent dat het belangrijk is om deze aanvallen te detecteren, geeft slechts 26% aan deze aanvallen goed in kaart te kunnen brengen.

De respondenten in de Benelux maken zich over het algemeen zorgen over risico’s van AI. Specifiek in België zien 42% van de ondervraagde experten de opkomst van nieuwe AI-gedreven aanvalsmethoden als hun grootste zorg. AI of kunstmatige intelligentie wordt in de cybersecurity vaak ingezet door beveiligers om sneller analyses te kunnen doen en risico’s op te sporen. Tegelijkertijd gaan aanvallers AI ook inzetten om bijvoorbeeld kwetsbaarheden automatisch op te sporen of hun phishingpogingen realistischer te maken.

‘De toename in het gebruik van AI is niet per definitie negatief,’ zegt Dr. Niklas Hellemann, CEO van SoSafe in een persbericht. ‘Voor veel bedrijven is AI een gamechanger die processen versoepelt. Maar het is cruciaal dat organisaties zich bewust zijn van de risico’s en hun medewerkers goed trainen in cyberveiligheid.’

Internationaal

De schrik voor door AI gedreven aanvallen zit er overigens wereldwijd goed in. Het Amerikaanse beveiligingsbedrijf Darktrace schrijft in zijn rapport dat ook daar vier op vijf CISO’s aanvallen die door AI worden aangedreven zien als een dreiging die een ‘grote impact’ kan hebben op hun organisatie.

Voor zijn State of AI Cybersecurity rapport voor 2025 ondervroeg Darktrace 1500 security-experts in veertien landen. Van hen geeft 78% aan dat ze AI-aangedreven risico’s als significant zien. Zo’n tweederde van de respondenten (60%) gaf daarbij wel aan dat ze hun bedrijf als ‘goed voorbereid’ zien, een stijging van 15% tegenover een jaar eerder.