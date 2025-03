‘Enorme cyberaanval’ op X opgeëist door pro-Palestijnse hackersgroep

Het socialmediaplatform X had maandag af te rekenen met zware storingen. Volgens eigenaar Elon Musk ging het om een ‘enorme cyberaanval’, bedoeld om het netwerk plat te leggen. De miljardair stelde ook dat er Oekraïense IP-adressen bij betrokken waren, maar intussen heeft een pro-Palestijnse hackersgroep de aanval opgeëist.

Maandag meldden tienduizenden gebruikers problemen met X. Zo lukte het niet om nieuwe berichten te laden. ‘Er was en is nog steeds een enorme cyberaanval tegen X. We worden elke dag aangevallen, maar dit was uitgevoerd met veel capaciteit. Ofwel is er een grote, gecoördineerde groep en/of een land bij betrokken’, reageerde topman Elon Musk op de storing.

DDoS-aanval

Ondertussen claimt hackerscollectief Dark Storm Team via een post op Telegram verantwoordelijk te zijn voor de DDoS-aanval (Distributed Denial-of-Service) op het socialmedianetwerk. Volgens Orange Cyberdefense betreft het een pro-Palestijnse groep die werd opgericht in 2023. Vorige maand waarschuwde Dark Storm Team nog dat het een reeks cyberaanvallen wilde uitvoeren ‘op Israël en landen die Israël steunen’.

Elon Musk kocht X, toen nog Twitter geheten, in 2022 voor 44 miljard dollar. Hij verlaagde het personeelsbestand van het bedrijf met ongeveer 80 procent, van 7.500 medewerkers, naar 1300 werknemers. Het platform kreeg sinds de overname met verschillende grote storingen te maken. Die zijn mogelijk ook gerelateerd aan andere activiteiten van de miljardair. Zo waren er onlangs hevige protesten in de VS tegen de taskforce Department of Government Efficiency (DOGE) van Musk. Die probeert in opdracht van president Donald Trump de bureaucratie terug te dringen, wat heeft geleid tot het verlies van veel ambtenarenbanen. Ook werden er showrooms van Tesla vernield door vandalen. Musk is de topman van het elektrische automerk.