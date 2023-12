Europol: betaalgegevens gestolen bij 443 handelaren

Europol heeft de voorbije twee maanden 443 online handelaren gewaarschuwd dat creditcard- of betaalkaartgegevens van hun klanten werden gestolen. De handelaren zijn actief in zeventien landen.

De waarschuwingen zijn het gevolg van een actie rond ‘digital skimming’. Dat is een techniek waarbij waarbij kredietkaart- of betaalkaartgegevens worden gestolen bij klanten van online winkels. Aanvallers onderscheppen hierbij data tijdens het uitcheckproces van de webwinkels, zonder dat klanten of retailers daar iets van merken. In veel gevallen blijft de diefstal dan ook onopgemerkt.

Aan de actie van Europol en ENISA (het cyberveiligheidsagentschap van de EU) werkten zeventien landen mee, waaronder België. De Griekse politie leidde het twee maand durende project, en ook twee privé-beveiligers, Group-IB en Sansec, werkten aan de actie mee.

