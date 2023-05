G7 wil onderzeese kabels beter beschermen, ook discussie over AI

De G7, de groep van de zeven rijkste industrielanden, wil de veiligheid van datakabels op de zeebodem verbeteren. Daarvoor hebben ze zich geëngageerd tijdens een digitale bijeenkomst die tot zondag plaatsvond in het Japanse Takasaki.

Na de explosie van gaspijpleidingen Nord Stream 1 en Nord Stream 2 voor de kust van het Deense eiland Bornholm nam in het Westen de vrees toe dat tijdens een conflict ook belangrijke communicatieverbindingen wel eens een doelwit zouden kunnen worden. Bij beide explosies wordt namelijk van sabotage uitgegaan, al blijft het onduidelijk wie er precies achter zit.

‘Gelaagde netwerken nodig’

Volgens de slotverklaring van de G7 en de Europese Unie moeten voor de veiligheid van dataverbindingen gelaagde netwerken in stand worden gehouden. Daarnaast is het ook van belang dat de verschillende netwerken compatibel zijn, zodat in noodsituaties kan worden overgeschakeld.

‘AI brengt kansen én uitdagingen’

Sowieso willen de G7-landen (Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten) nauwer samenwerken als het op digitale thema’s aankomt. Dat omvat ook kunstmatige intelligentie, dat in steeds meer aspecten van het leven op het voorplan komt. Denk bijvoorbeeld maar aan de chatbot ChatGPT. In de slotverklaring wordt gestipuleerd dat artificiële intelligentie gepaard gaat met kansen en uitdagingen. In volgende gespreksrondes zou het dan ook kunnen gaan over regelgeving.