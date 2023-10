Hacker steelt gegevens van tienduizenden accounts Belgische sekssite

Een hacker is de Belgische website Redlights, waar sekswerkers hun diensten aanbieden, binnengedrongen en heeft privégegevens van zowat 128.000 actieve gebruikers buitgemaakt.

Gesprekken met de hacker, die dreigt de gegevens te verkopen op het dark web, hebben niets opgeleverd, aldus de advocaat van Link Media, het bedrijf achter Redlights.

‘De hacker heeft van een bug in de codering gebruikt gemaakt om data te ontvreemden. Van zodra we het lek hebben opgemerkt, hebben we het onmiddellijk gedicht, maar helaas was het kwaad toen al geschied’, aldus het bedrijf.

Volgens Link Media stellen zowel de Regionale Computer Crime Unit als het parket momenteel alles in het werk om de crimineel te vatten. Het bedrijf raadt intussen alle bezoekers en adverteerders aan hun inloggegevens en wachtwoord te veranderen. Het datalek is ook gedicht en er zijn extra beveiligingssystemen geïnstalleerd, onderstreept het bedrijf.

Link Media zegt verder dat de websites van Redlights extra zwaar beveiligd zijn. Sinds februari zijn privégegevens en berichten nog meer versleuteld, waardoor sekswerkers en bezoekers die zich nadien hebben aangemeld niet getroffen zijn door de cyberaanval.