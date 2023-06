Hackers met Russische links dreigen met aanval op banken

Drie grote hackersgroepen die mogelijk banden hebben met Rusland dreigen in de komende dagen een grote aanval uit te voeren op het bankensysteem in Europa.

Hoe ze dat precies willen doen, zeggen ze niet. Maar als de aanval lukt, zou het voor mensen in Europa bijvoorbeeld moeilijker kunnen worden om elektronisch te betalen of geld over te maken.

De dreiging komt van de groepen Anonymous Sudan, REvil en Killnet. In een boodschap zeggen ze dat de aanval een vergelding is voor de westerse steun voor Oekraïne, ‘geen geld, geen wapens, geen Kiev-regime’.

De echtheid van de boodschap is niet na te gaan. De Nederlandse cyberbeveiliger Computest denkt wel dat de waarschuwing echt is, maar weet niet of de hackers in staat zijn om hun dreiging waar te maken.

‘Het is moeilijk op voorhand te zeggen hoe serieus we dit moeten nemen. Anonymous Sudan en Killnet houden zich bezig met ddos-aanvallen. Hun aanvallen zijn niet geslaagd, of de impact was minimaal. REvil deed aan gijzelsoftware en was niet eerder betrokken bij ‘hacktivisme’. Ze zouden in één keer van kwajongensstreken naar staats-hacken gaan’, zegt hoofdonderzoeker Daan Keuper.

Mate van beveiliging

Keuper voegt eraan toe dat er weinig sectoren zo goed beveiligd zijn als banken. ‘Ik vraag me af of ze hier succesvol mee zijn. Het is wel de moeite waard om hiervoor op de uitkijk te staan.’ Dat is ook de boodschap van Rense Buijen, technisch directeur bij cyberbeveiliger Trend Micro: opletten moet altijd, maar paniek hoeft niet.

Volgens beveiliger FalconFeeds zou SWIFT een doelwit zijn. Dat is het systeem dat duizenden banken over de hele wereld gebruiken om transacties te verwerken. Dat gaat onder meer via een datacenter in het Zuid-Hollandse Zoeterwoude.

Impact

De Betaalvereniging Nederland nuanceert de mogelijke impact van een actie gericht op SWIFT. Dat is ‘één van de aanbieders van een veilige netwerkverbinding’, zegt een woordvoerder.

Zelfs als de systemen en netwerken van SWIFT helemaal zouden uitvallen dan zijn er voor het betalingsverkeer in euro’s, volgens hem diverse alternatieven beschikbaar. Wel zou het financiële systeem hinder kunnen ondervinden van een structurele, langdurige verstoring van de SWIFT-systemen, omdat SWIFT bepaalde data centraal beheert.