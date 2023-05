Internationale politie haalt grote online drugsbazaar uit de ether

Politiediensten uit negen landen hebben, onder coördinatie van Europol de illegale marktplaats ‘Monopoly Market’ ontmanteld. 288 verdachten werden gearresteerd voor het mogelijk kopen en verkopen van drugs.

Europol meldt dat er bij de actie meer dan 50,8 miljoen euro in contanten en virtuele valuta, 850 kg drugs en 117 vuurwapens in beslag werden genomen. Het gaat daarbij onder meer om 258 kg amfetaminen, 43 kg cocaïne, 43 kg MDMA en meer dan 10 kg LSD- en ecstasypillen.

De operatie, met de codenaam SpecTor, bestond uit een reeks gecoördineerde acties in verschillende landen. In de Verenigde Staten werden 153 verdachten gearresteerd, maar ook in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Oostenrijk, Frankrijk, Zwitserland, Polen en Brazilië verrichtte de politie arrestaties. In totaal werden 288 mensen aangehouden, maar dat aantal kan nog oplopen. Momenteel lopen er nog onderzoeken om andere personen die bij de dark web site betrokken waren, te identificeren. De politie meldt dat ze bovendien toegang kreeg tot klantenlijsten van verkopers, waardoor nog eens duizenden kopers wereldwijd mogelijk vervolgd worden.

Het is de tweede grote actie op twee maanden tijd waarbij Europol en internationale politiediensten een ondergrondse marktplaats ontmantelen. In april haalde de politie Genesis Market uit de lucht, een marktplaats waar persoonsgegevens worden doorverkocht. Vorig jaar legde de Duitse politie ook al Hydra plat, op dat moment een van de grootste illegale webfora voor drugs.