Interpol arresteert veertien cyberscammers

Een operatie geleid door Interpol heeft veertien verdachten gearresteerd en meer dan 20.000 verdachte netwerken geïdentificeerd in 25 Afrikaanse landen. De verdachten zouden samen verantwoordelijk zijn voor 40 miljoen dollar aan gestolen geld.

Het gaat om een operatie genaamd Africa Cyber Surge II, waarbij Interpol samen met Afrikaanse politiediensten en private securitybedrijven enkele maanden onderzoek voerden naar online scams, zoals phishing, afpersing en het vervalsen van zakelijke mails. De arrestaties gebeurden onder meer in Nigeria, Mauritius en Kameroen.

Cybercrime is al enkele jaren in opmars in landen als Nigeria (denk aan de klassieke Nigeriaanse prins scam) maar de voorbije jaren wordt ook de bestrijding ervan opgevoerd. Een week geleden arresteerde Interpol bij ‘operatie Jakhals’ bijvoorbeeld ook al een honderdtal mensen in Afrika en de EU die vermoedelijk lid zijn van de Black Axe misdaadorganisatie. Die laatste is gespecialiseerd in kredietkaartfraude, romance scams en witwaspraktijken.