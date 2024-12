Japan Airlines slachtoffer van cyberaanval

Luchtvaartmaatschappij Japan Airlines is het slachtoffer geworden van een cyberaanval, die vertragingen veroorzaakt. Dat meldt de maatschappij, die voor de rest van de tweede kerstdag de verkoop van vliegtickets heeft opgeschort.

‘We kunnen bevestigen dat we het slachtoffer zijn geworden van een cyberaanval en we zijn bezig met de situatie’, aldus een woordvoerder van de op een na grootste luchtvaartmaatschappij van Japan. Op X maakt JAL melding van een ‘defect’ van haar informaticasysteem vanaf 7.24 uur (23.24 uur Belgische tijd), dat ‘mogelijk de nationale en internationale operaties kan beïnvloeden’. Later liet de maatschappij weten dat de oorzaak van de panne werd geïdentificeerd en behandeld.

Japan Airlines heeft de verkoop van tickets voor nationale en internationale vluchten die donderdag vertrekken, opgeschort. Een tiental vluchten liep vertraging op, maar de aanval lijkt geen heel grote problemen te veroorzaken.

Het gaat om de zoveelste cyberaanval tegen Japanse bedrijven en agentschappen in de afgelopen jaren. Eind 2023 kondigde het Japanse ruimteagentschap Jaxa aan dat het waarschijnlijk het slachtoffer werd van een cyberaanval. In juli van hetzelfde jaar werd de haven van Nagoya platgelegd door een aanval met ransomware, die werd toegeschreven aan de Russischsprekende groep LockBit. Het agentschap voor cyberveiligheid .(NISC) werd bovendien zelf negen maanden geïnfiltreerd door hackers. In februari 2022 moest Toyota, de grootste autobouwer ter wereld, zijn productie een dag stilleggen in Japan na een cyberaanval tegen een van zijn toeleveranciers. En meer recent, in juli van dit jaar, moest de populaire videowebsite Niconico tijdelijk zijn diensten opschorten door een grootschalige cyberaanval.