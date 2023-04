Macs kunnen nu ook slachtoffer worden van LockBit-ransomware

De beruchte ransomware LockBit zou voor het eerst in staat zijn om ook Macs te infecteren. De malware zou ondertussen gevonden zijn op M1-toestellen en PowerPC-Macs.

Dat melden onderzoekers van MalwareHunterTeam op Twitter. Volgens de onderzoeker zou het ook wel eens de eerste keer kunnen zijn dat een ‘grote’ hackersgroep Macs tot doelwit maakt. De onderzoeker zegt een stuk code gevonden te hebben die wijst op een variant voor M1-toestellen. Volgens techsite 9To5Mac zijn er ook builds die op PowerPC Macs zouden werken.

LockBit is momenteel een van de meest gebruikte ransomwarevarianten ter wereld. De ransomware is al gebruikt voor succesvolle aanvallen op havens, zorggroepen en zou ook de malware zijn die werd gebruikt voor een recente aanval op de Nederlandse voetbalbond. De malware wordt verdeeld als SaaS-software, waardoor verschillende groepen ze tegen betaling kunnen inzetten.

Over het algemeen zijn ransomware-aanvallen beperkt tot Windows-toestellen en eventueel een Linux-systeem voor bepaalde bedrijven. Dat leidde tot de perceptie dat Apple veilig is voor dit type van aanvallen. Analisten van de code merken ook op dat deze versies van LockBit voorlopig vooral op vroege testen lijken, en nog lang niet zo krachtig zijn als hun Windows-varianten. Maar daar kan in de toekomst dus verandering in komen.