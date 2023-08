Polen onderzoekt ‘old school’ cyberaanval op het spoorwegnet

Volgens de Poolse Staatsspoorwegen (PKP) hebben hackers in het weekend een stopsignaal vervalst. Door de sabotageactie kwamen in de provincie West-Pommeren ongeveer twintig treinen tot stilstand, waardoor grote vertragingen ontstonden. Intussen werden twee verdachten aangehouden.

De hackers gebruikten zaterdagavond geen hoogtechnologische cybermethoden om schade aan te richten, maar slechts een eenvoudige en goedkope radiozender, zo meldt de BBC. Via dezelfde technologie zouden de verdachten, twee Polen van 24 en 29 jaar, ook het Russische volkslied en de toespraak van de Russische president Poetin hebben uitgezonden.

In Polen verloopt de communicatie op het spoorwegnet nog via een analoog 150MHz VHF-systeem, zonder encryptie of authenticatie. Het land zal tegen eind 2024 migreren naar een veiliger, want digitaal gecodeerd alternatief, het zogeheten GSM-R systeem.

Doorvoerknooppunt voor wapens

Bij de ‘old school’ aanval met een radiozender raakte niemand gewond en het treinverkeer kon enkele uren later alweer worden hervat. De Poolse inlichtingendiensten zijn een onderzoek gestart naar de sabotage en nemen de zaak hoog op. Enkele dagen eerder waren in Polen immers nog een goederentrein en een regionale passagierstrein betrokken bij een kleine botsing, en ontspoorde in het noordoosten van het land een intercitytrein. Deze incidenten lijken vooralsnog echter niets met elkaar te maken hebben.

Waarom de hackers de Poolse treinen viseerden is nog niet duidelijk. Wellicht heeft het te maken met het feit dat Polen een belangrijk doorvoerknooppunt is voor de westerse wapens die naar Oekraïne worden gestuurd. Eerder dit jaar arresteerde de Poolse binnenlandse veiligheidsdienst ABW al enkele leden van een vermeende Russische spionagekring, die zich naar verluidt bezighoudt met het saboteren van spoorwegen en het verstoren van leveringen.

In samenwerking met Dutch IT Channel.