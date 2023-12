Problemen blijven aanhouden bij Limburg.Net na cyberaanval

Voor de tweede dag op rij is de dienstverlening bij de afvalintercommunale Limburg.Net verstoord als gevolg van de cyberaanval van woensdagnacht. Dat meldt Limburg.Net via zijn socialemediakanalen en het wordt ook bevestigd door directeur Kris Somers.

‘We doen er alles aan om onze reguliere dienstverlening zo normaal mogelijk te laten verlopen, de afvalrondes gaan zoals gepland en de bemande recyclageparken blijven open’, laat Somers weten. ‘Alles wat digitaal is of een digitale ondersteuning vereist, werkt niet. Concreet gaat dat over de website, mijn.limburg.net, maar ook de databanken en systemen waar onze klantendienst mee werkt. We doen er alles aan om de problemen op te lossen, maar pakken het grondig aan. Als we terug opstarten, moet dat in alle veiligheid kunnen gebeuren.’

Noodprocedure

De hacking van de systemen van de intercommunale gebeurde woensdagnacht omstreeks 1 uur. Meteen startte Limburg.Net de noodprocedure op en werden alle systemen offline gehaald en platgelegd. Dat resulteerde zowel woensdag als donderdag in een verstoorde dienstverlening. Niet alleen de bezoekers van de containerparken ondervonden daar hinder van; ook de mensen die hun quotum aan vuilniszakken wilden afhalen bij hun gemeentehuis moesten met lege handen terug naar huis.

De intercommunale onderzoekt nu of de hackers ook klantengegevens hebben kunnen buitmaken. ‘We bekijken nu wat er geïnfecteerd is, want alles ligt nog plat. Er wordt ook gekeken of er een datalek is geweest’, aldus de directeur. Hoelang de problemen nog zullen aanhouden, is op dit moment moeilijk in te schatten. ‘Zeker is dat we vandaag niet opstarten’, klinkt het.

Het is evenmin duidelijk of er losgeld gevraagd is, maar Somers liet al uitschijnen dat er niets betaald zal worden