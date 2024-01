Russen hackten mailbox van Microsoft-directeurs

Hackers met banden met de Russische overheid hebben zichzelf toegang verschaft tot e-mails van enkele hoge directeurs bij Microsoft. Dat maakte het Amerikaanse technologieconcern vrijdag bekend.

De aanval begon in november en werd vorige week ontdekt. De hackers lazen berichten en downloadden ook documenten uit bijlagen. Achter de cyberaanval zit volgens Microsoft een Russische groep die onder de namen ‘Midnight Blizzard’ en ‘Nobelium’ actief is. Van wie precies de mailboxen werden gehackt, maakt Microsoft niet bekend. Naast enkele hoge directeurs vielen ook de e-mails van medewerkers van cyberveiligheids- en juridische afdeling ten prooi aan de Russen.

Ook hoeveel medewerkers in totaal het slachtoffers werden van de hackers is niet bekend. Volgens Microsoft drongen die in maar “een procentueel klein deel” van alle mailboxen binnen. Het bedrijf telt volgens de laatste cijfers van midden vorig jaar zowat 221.000 werknemers. De hackers raakten in het e-mailsysteem nadat ze het wachtwoord van een intern testaccount hadden gekraakt. Volgens Microsoft is er geen sprake van kwetsbaarheden in zijn producten of diensten, en er zijn ook geen aanwijzingen dat de hackers klantengegevens, broncodes van software of technologie met kunstmatige intelligentie (AI) buitmaakten.