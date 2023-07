Voormalig sterhacker Kevin Mitnick overleden

Kevin Mitnick, een Amerikaans computerbeveiligingsconsultant die in de jaren 90 nog een sterrenstatus genoot als (veroordeelde) computerhacker, is overleden. Hij werd 59.

In hackerkringen genoot Kevin Mitnick de status van een éminence grise. Dat komt door een reeks hackings op een veertigtal bedrijfs- en overheidssystemen die hij aan het einde van de jaren 80 en de vroege jaren 90 pleegde. In 1988 kwam zijn eerste veroordeling voor een computerinbraak al, op zijn vijfentwintigste, waarvoor hij één jaar gevangenisstraf kreeg en daarna drie jaar onder gerechtelijk toezicht stond.

Tijdens die laatste periode pleegde hij opnieuw een computerinbraak, waarna hij op de vlucht ging. Over een periode van tweeëneenhalf jaar pleegde hij, als voortvluchtige, tientallen computerkraken. Hij stal er beveiligde informatie, maar deed daar vervolgens niets mee: de computerinbraken waren naar eigen zeggen alleen maar voor de uitdaging.

Lees ook: 8 hackers die wél gepakt werden

Niet aan computers komen

In 1995 werd hij geklist en in 1999 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar en 8 maanden, die hij uiteindelijk niet volledig hoefde uit te zitten: in 2000 werd hij in voorlopige vrijheid gesteld, maar hij mocht zich het volgende anderhalve jaar niet ten dienste stellen als consulent voor computerbeveiliging, en het was gedurende die tijd zelfs strafbaar voor hem om een computer of een ander communicatietoestel dan een telefoon met een landlijn aan te raken.

Tijdens Mitnicks voorarrest en gevangenschap kwam er een ‘Free Kevin’-beweging op gang onder andere hackers en computerhobbyisten, die hem – omwille van het feit dat hij geen kwaad deed met de gevoelige informatie die hij stal, als een zogeheten ‘hacktivist’ beschouwden. Die beweging hackte in 1997 zelfs eventjes Yahoo! om de openingspagina van die portaalsite te overschrijven met hun boodschap.

Witte hoed op

Na zijn invrijheidsstelling werd Mitnick computerbeveiligingsconsultant, een van de bekendste ‘white hat hackers’. In 2003 startte hij Mitnick Security Consulting, en schreef hij een aantal boeken over computerbeveiliging. Zijn bekendste was veruit Ghost in the Wires: My Adventures as the World’s Most Wanted Hacker, over zijn tijd als voortvluchtige hacker, uit 2011.

Kevin Mitnick werd 59 jaar. Hij overleed na een felle strijd tegen pancreaskanker, die hij na 14 maanden vechten verloor. Zijn echtgenote, Kimberley Mitnick, is zwanger van hun eerste kind.