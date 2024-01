Website NMBS opnieuw online na cyberaanval

De website van spoorwegmaatschappij NMBS is opnieuw online. De website lag sinds donderdagochtend plat door een cyberaanval. Dat meldt woordvoerder Bart Crols.

‘De website van NMBS is afgelopen nacht om 2 uur het voorwerp geweest van een grootschalige DDoS-cyberaanval. Het gaat om een aanval via een reeks verzoeken gericht aan de webserver, met als doel onder andere de capaciteit van een website te ondergraven om de ontvangen verzoeken te kunnen behandelen”, klinkt het.

Daarop trad het beschermingssysteem tegen Distributed Denial of Servce aanvallen in werking, waardoor de website een tijd lang onbereikbaar was. Crols laat nog weten dat er bij de bevoegde instanties een klacht zal worden ingediend.

Eerder ondervond ook de app problemen, maar die waren omstreeks 7u30 verholpen. Die problemen stonden volgens de woordvoerder los van de cyberaanval.