Zes internetfraudeurs veroordeeld tot celstraffen en boetes

De Hasseltse correctionele rechtbank heeft zes personen veroordeeld wegens informaticabedrog, oplichting en witwaspraktijken. Een 58-jarige Ghanees uit Italië, die in België woont, kreeg voor de internetfraude de zwaarste celstraf van 18 maanden en een boete van 2.400 euro. De vijf anderen werden veroordeeld tot elk één jaar cel en 1.200 euro.

De vijf beklaagden lieten het geld van de oplichting op hun rekening storten, waarna er afhalingen werden gedaan. Een veertiger dacht dat hij een bedrag van 10.595 euro had overgeschreven naar een webshop in Nederland, maar in feite kwam het geld bij de fraudeurs terecht. Het bleek achteraf te gaan om een valse mail, verstuurd in oktober 2020, die zogezegd van de klantenservice van de webshop kwam. Een tweede poging om 10.595 euro vast te krijgen, mislukte. Van een tweede vennootschap was eind augustus een bedrag van 6.142 euro ontfutseld.

‘Louter winstbejag’

De vijf beklaagden stelden hun bankrekening ter beschikking om de gelden af te halen of door te sluizen. ‘Ze handelden vanuit louter snel en gemakkelijk winstbejag en hielden geen rekening met de nadelige gevolgen voor de slachtoffers. De legale economie werd ontwricht en het vertrouwen van de burgers in het handelsverkeer ondermijnd’, meent de rechtbank.

Een vermogensvoordeel van 5.790 euro werd verbeurd verklaard. Aan de benadeelde veertiger werd een schadevergoeding van 11.345 euro toegewezen.