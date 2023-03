Delen van broncode Twitter gelekt op internet

Delen van de broncode van microblogsite Twitter hebben online gestaan na een groot datalek. Dat blijkt uit gerechtelijke documenten.

De gevoelige data werden gepubliceerd op het platform GitHub. Twitter heeft nu aan de Californische rechtbank gevraagd GitHub op te dragen om bekend te maken wie de persoon is die de code deelde en wie de code gedownload heeft.

Twitter, dat vorig jaar gekocht werd door miljardair Elon Musk, heeft zelf ook een intern onderzoek ingesteld, aldus de Amerikaanse krant New York Times. Een van de bekomernissen is dat de broncode nog ongeïdentificeerde zwakke plekken bevat die door hackers misbruikt zouden kunnen worden om het mediaplatform te saboteren.

Tot vorige week online

Managers van Twitter zouden pas onlangs van het lek op de hoogte zijn gebracht. De informatie, die tot vorige week online stond, zou meer dan twee maanden bij GitHub beschikbaar zijn geweest, omdat de gegevens begin januari zouden zijn opgeladen.

Twee mensen betrokken bij het interne onderzoek van Twitter hebben hun vermoeden uitgesproken dat degene die voor het lek verantwoordelijk is, het bedrijf vorig jaar heeft verlaten. Sinds de koop van Twitter door Elon Musk is ongeveer 75 procent van het personeel ontslagen of zelf opgestapt.