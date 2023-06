Gegevens negen miljoen Amerikanen gelekt door aanval op verzekeraar

De gegevens van 8,9 miljoen patiënten van tandartsen liggen op straat na een ransomware-aanval. Ze werden buitgemaakt bij de Amerikaanse verzekeringsmaatschappij MCNA Dental.

De getroffen organisatie, Managed Care of North America Dental, is een van de grootste overheids-geaffilieerde verzekeraars in de VS. Het bedrijf heeft het datalek gemeld bij de procureur-generaal van de Amerikaanse staat Maine. Volgens MCNA Dental werd de verzekeraar getroffen door de Lockbit-ransomware, die op 27 maart claimden bijna zevenhonderd gigabyte aan data te hebben buitgemaakt.

De aanvaller zou daarbij toegang hebben gekregen tot persoonlijke informatie van tandartspatiënten. Onder meer namen, geboortedata, adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen, social security-nummers en verzekeringsgegevens van 8,9 miljoen Amerikanen zijn daarbij uitgelekt.

De aanvallers eisten 10 miljoen dollar losgeld en dreigden met de publicatie van de gestolen data. Het is niet bekend of de verzekeraar tot betaling is overgegaan maar de kans is klein, gezien de gestolen data inmiddels online is verschenen op de lekwebsite van Lockbit.

In samenwerking met Dutch IT Channel