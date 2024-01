Gegevens van 311.000 gezinnen gestolen na hack bij Limburg.net

Hackers, van vermoedelijk Russische komaf, zijn na de cyberaanval bij Limburg.net aan de haal gegaan met rijksregisternummers, adressen en andere gevoelige informatie van 311.000 gezinshoofden.

Dat schrijft Het Belang van Limburg vrijdag. Er wordt volgens de krant een flink bedrag aan afpersgeld gevraagd, maar Limburg.net gaat daar niet op in.

Op 13 december vorig jaar kreeg Limburg.net te maken met een cyberaanval. De afvalintercommunale sloot uit veiligheidsoverwegingen de digitale systemen meteen af zodat een uitbreiding van de aanval kon vermeden worden. De digitale diensten waren dagenlang niet bereikbaar.

Persoonsgegevens

Uit doorgedreven onderzoek blijkt nu dat een buitenlands hackerscollectief – vermoedelijk Russen – een paswoord van een medewerker heeft kunnen bemachtigen. Er zou op enkele dagen tijd een grote hoeveelheid aan gegevens zijn gedownload. Het gaat om de persoonlijke gegevens van 311.000 Limburgers zoals adressen, rijksregisternummers en zelfs informatie van klanten die een betalingsbemiddeling hadden aangevraagd. Volgens Hans Roggen van Limburg.net gaat het om verouderde gegevens, uit 2014 en 2015. De 61 inwoners van wie de hackers financiële gegevens konden bekijken, worden persoonlijk en per brief verwittigd door Limburg.net.

Het hackerscollectief stuurde ook een dreigement naar de afvalintercommunale: als er voor vrijdag 19 januari geen 100.000 dollar losgeld wordt betaald, dreigen ze de gehackte gegevens te verspreiden. De raad van bestuur van Limburg.net heeft besloten daar niet op in te gaan.

‘Er is klacht ingediend bij de politie’, zegt Roggen. Het bedrijf zegt verder dat het de wettelijke procedures heeft gevolgd die genomen moeten worden na een datalek. Zo worden de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Vlaamse Toezichtscommissie op de hoogte gebracht. Limburg.net geeft verder informatie via haar website www.Limburg.net. ‘Onze klantendienst staat klaar om vragen te beantwoorden over het gegevenslek aan alle betrokkenen. We vragen om eerst op de site alle informatie te lezen.’