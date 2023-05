Google start met passkeys als stap om wachtwoorden af te schaffen

Google gaat de passkeys wereldwijd uitrollen voor Google Accounts.

Een jaar geleden kwamen Google, Microsoft en Apple met de FIDO Alliance overeen om de standaarden voor wachtwoordloze authenticatie over de verschillende platformen, toestellen en browsers gelijk te stemmen. Nu gaat Google de technologie dus openstellen voor gebruikersaccounts door gebruikers te laten inloggen via een passkey.

Zo’n passkey laat je bijvoorbeeld toe om met je vingerafdruk of een hardwaresleutel in te loggen, en niet via je wachtwoord. Het idee is dat de passkey een veiliger alternatief vormt voor wachtwoorden, die steeds makkelijker te kraken zijn. Afhankelijk van de implementatie kunnen ze ook een beter alternatief vormen voor tweestapsverificatie of wachtwoordbeheerders. Passkeys synchroniseren je authenticatie over verschillende toestellen heen via de cloud. Ze gebruiken daarvoor cryptografische sleutelparen, waardoor je met dezelfde biometrische gegevens op websites en apps kunt inloggen die je nu gebruikt voor bijvoorbeeld je smartphone.

Wie passkeys wilt gebruiken, kan ze activeren door in te loggen op zijn of haar Google Account.