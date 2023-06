‘België een van de meest cyberveilige landen van Europa’

Veel bedrijven zijn sinds de coronacrisis overgeschakeld op hybride werken. Marktvorser Indusface besloot daarom te onderzoeken in welke Europese landen ze hun medewerkers het veiligst kunnen laten telewerken. België en Finland blijken het op dat vlak uitstekend te doen, met een cyberbeveiligingsindexscore van 82,45 procent.

Die indexscore wordt berekend op basis van het aantal DDOS-aanvallen in een land, de hoeveelheid phishingsites, malware hostingsites en gecompromitteerde computers. Hoewel België en Finland exact dezelfde score halen, zijn er opvallende verschillen in de bedreigingen die het vaakst voorkomen. Zo wordt ons land aanmerkelijk vaker getroffen door DDOS-aanvallen, maar zijn er minder phishingsites en besmette computers (zie ook de tabel bij dit artikel).

Toppositie

Hoe hoger de score van een land, hoe minder zorgen bedrijven zich hoeven te maken dat er op een bepaald moment gevoelige informatie wordt gestolen. In een land met minder succesvolle DDOS-aanvallen is er bijvoorbeeld een kleiner risico dat bedrijfssites worden geblokkeerd of dat servers en cruciale verbindingen worden platgelegd. Wat sterk bijdraagt aan de toppositie van België is dat ons land het laagste aantal besmette computers per 100.000 internetgebruikers heeft. Computers die geïnfecteerd zijn met een botnet als Gamarue openen deuren voor hackers en maken het makkelijker voor hen om de controle over bedrijfsgegevens en apparaten over te nemen.

Oostenrijk is binnen Europe het land met het laagste aantal phishing- en malware-websites, goed voor een indexscore van 80,59 procent en een derde plek in het eindklassement. Nog opvallend: Frankrijk krijgt het laagste aantal DDOS-aanvallen te verwerken, maar puilt dan weer uit van de gevaarlijke websites, die gebruikers proberen te misleiden of malware bevatten. Het resultaat is dat onze zuiderburen pas op de achtste plaats eindigen.

Risicovolle landen

Toch is het in Frankrijk voor bedrijven nog best veilig toeven als je de indexscore vergelijkt met die van landen als Servië, Roemenië en – vooral – Bulgarije. Dat laatste land scoort het slechtst in het onderzoek van Indusface, met een indexscore van 51,92 procent. Met 1.220 phishingsites en 1.170 malwarehostsites (per 100.000 URL’s) is Bulgarije het minst veilige Europese land om werknemers op afstand te laten werken. Servië heeft dan weer een van de hoogste aantallen gecompromitteerde computers per 100.000 internetgebruikers, wat leidt tot de lage cyberbeveiligingsscore van 53,83 procent en een dubieuze tweede plaats op de lijst van minst cyberveilige Europese landen.