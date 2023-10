HackerOne heeft 300 miljoen dollar aan bug bounties betaald

Het bugplatform heeft sinds zijn start meer dan 300 miljoen dollar (zo’n 284 miljoen euro) uitgevaardigd aan ethische hackers en onderzoekers. Dat meldt het platform in een overzicht.

HackerOne bestaat al meer dan tien jaar en biedt een bug bounty platform. Daar kunnen organisaties gelinkt worden aan ethische hackers en security-onderzoekers die kwetsbaarheden vinden in hun diensten en software. Het idee is dan dat ze een beloning krijgen om die kwetsbaarheid aan het bedrijf in kwestie door te geven (en die kennis niet aan criminelen te verkopen).

Van die uitbetalingen kregen een dertigtal hackers een gage van meer dan een miljoen dollar voor hun verschillende vondsten. Eentje daarvan heeft een record aan 4 miljoen dollar voor meerdere bugrapporten.

De meer lucratieve bugs, zo schrijft het platform in zijn 2023 Hacker-Power Security Report, draaien rond cryptomunten en blockchains, die vaak de hoogste beloningen uitvaardigen. De hoogste ‘bounty’ die dit jaar werd uitbetaald was bijvoorbeeld 100.050 dollar, door een cryptobedrijf. Gemiddeld is een bug echter zo’n vijfhonderd dollar waard, meer kritieke bugs kunnen een paar duizend tot 12.000 dollar opbrengen.