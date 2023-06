Kaspersky brengt hulpprogramma uit om malware-infectie te detecteren

Naar aanleiding van de zogeheten Operation Triangulation-aanvallen op iOS-apparaten, heeft Kaspersky een speciaal ’triangle_check’ hulpprogramma uitgebracht dat automatisch zoekt naar de malware-infectie. De tool is gratis beschikbaar voor macOS, Windows en Linux.

Kaspersky maakte op 1 juni al melding over een nieuwe mobiele bedreiging die zich richt op iOS-apparaten. Deze maakt gebruik van ‘zero-click exploits’ die via iMessage worden afgeleverd om malware te installeren. Zo kunnen kwaadwilligen de volledige controle krijgen over het apparaat en gebruikersgegevens, met als uiteindelijk doel om gebruikers te bespioneren.

Zoeken naar sporen

Onder de slachtoffers waren Kaspersky’s eigen werknemers, maar de onderzoekers van het bedrijf geloven dat de aanval veel verder reikt dan de organisatie. Met het hulpprogramma, te downloaden via Github, kunnen gebruikers automatisch zoeken naar sporen van malware-infectie en dus controleren of een apparaat al dan niet is geïnfecteerd.

Belangrijk: voordat het hulpprogramma wordt geïnstalleerd, moet er eerst een back-up van het apparaat worden gemaakt, zo stelt Kaspersky. Als het programma aanwijzingen voor een infectie detecteert, verschijnt de melding ‘Detected’. De boodschap ‘Suspicion’ duidt op detectie van minder ondubbelzinnige indicatoren – die wijzen op een waarschijnlijke infectie. Zijn er geen problemen, dan krijg je de boodschap ‘No traces of compromise were identified’ te zien.