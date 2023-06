‘Smartphones nog vaak te ontgrendelen met simpele portretfoto’

Veel mobiele telefoons zijn nog steeds te ontgrendelen door een papieren portretfoto van de gebruiker voor de selfielens te houden. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Consumentenbond die vier jaar geleden ook al tot die conclusie kwam. Vooral goedkopere smartphones en telefoons uit het middensegment laten zich makkelijk foppen.

De Consumentenbond testte zestig verschillende smartphones en stelde bij bijna de helft (26 toestellen) een gebrekkige gezichtsherkenning vast. Het gaat onder meer om mobiele telefoons van Motorola, Nokia, OnePlus en Oppo. Ook de Samsung Galaxy A04s was om de tuin te leiden door een portretfoto voor de selfielens te houden.

3D-scan

Niet alle toestellen zijn met een foto van de gebruiker te ‘kraken’. Andere modellen van Samsung kwamen, net als vier iPhones, wel door de test. Dat deze telefoons wél veilige gezichtsherkenning bieden, heeft doorgaans te maken met een extra sensor in of naast de selfiecamera. Zo levert Apple zijn iPhones en iPad met een zogeheten TrueDepth-camera die ook diepte registreert, en zo een 3D-beeld van de gebruiker kan registeren.

Dit soort technologie (bij Apple heet het ‘Face ID’) wordt over het algemeen als zeer veilig beschouwd, maar komt met een prijs en zit bijgevolg vooral op duurdere toestellen. Op goedkopere modellen is het doorgaans veel veiliger om voor beveiliging met een vingerafdrukscan te opteren of, als die mogelijkheid niet aanwezig is, een pincode van minstens zes cijfers te gebruiken.

Geen verbetering

De Nederlandse Consumentenbond betreurt het dat veel fabrikanten de zwakke gezichtsherkenning niet serieus nemen. Vier jaar geleden signaleerde de organisatie het probleem immers bij een vergelijkbaar percentage van de toestellen. Toen waren 42 van de 110 smartphones te foppen met een simpele foto.