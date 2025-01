Nederlandse universiteit haalt netwerk offline na cyberaanval

De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) heeft zondag haar netwerk uit de lucht gehaald omdat er sprake is van een cyberaanval.

Doordat het netwerk offline is, kunnen studenten en medewerkers van de technische universiteit geen gebruikmaken van ‘netwerkgebonden voorzieningen, zoals e-mail, wifi, Canvas en Teams’, meldt de universiteit in een verklaring. Ook zijn er geen onderwijsactiviteiten mogelijk, in ieder geval tot en met maandag.

ICT-experts van de universiteit, die nog wel toegang hebben tot de systemen, onderzoeken de aard en omvang van de cyberaanval. De universiteit verwacht dat het netwerk op zijn vroegst dinsdag weer toegankelijk is. De gebouwen en campus van de TU blijven wel toegankelijk.

‘We beseffen dat het uitzetten van het netwerk vervelende gevolgen heeft, voor al onze studenten, medewerkers, maar ook voor andere partijen op de campus’, zegt Patrick Groothuis, vicevoorzitter van het college van bestuur van de TU/e. ‘Deze noodzakelijke ingreep is gedaan om erger te voorkomen. We hopen dan ook op begrip, en we doen ons uiterste best om dit op te lossen en zo snel mogelijk alle systemen weer toegankelijk te hebben.’

Om wat voor cyberaanval het precies gaat, wordt nog onderzocht, meldt een woordvoerder van de universiteit. De aanval werd zaterdag rond 21 uur ontdekt. Over hoe er precies te werk werd gegaan, kan de woordvoerder nog niet te veel zeggen met het oog op het onderzoek. ‘Maar het heeft alle kenmerken van een cyberaanval gezien de verdachte activiteiten op onze servers.’ Om wat voor verdachte activiteiten het precies gaat, zegt de woordvoerder wijzend op het lopende onderzoek verder ook niets

Wie er precies achter zit, is nog onduidelijk. Er is geen contact met een hackende partij. Er is ook geen sprake van een gijzeling, er zijn geen systemen geblokkeerd. ‘We hebben zelf het netwerk offline gehaald om erger te voorkomen.’