Overheid VS zoekt Chinese malware op IT-systemen

De Amerikaanse overheid controleert zijn interne IT-systemen op de aanwezigheid van malware van Chinese makelij. De autoriteiten zouden vrezen dat China al onderdelen heeft weten te besmetten, waardoor het land kritieke infrastructuur in de VS kan aanvallen. Dit meldt The New York Times op basis van bronnen.

De regering-Biden zou al langere tijd op zoek zijn naar de vermeende Chinese malware. Vermoed wordt dat die het gemunt heeft op de elektriciteitsnetwerken, communicatiesystemen en watervoorzieningen van Amerikaanse legerbasissen in de VS en elders ter wereld. De bronnen wijzen ook op malware die in mei door Microsoft werd ontdekt in de omgeving van de een Amerikaanse legerbasis in Guam. Die malware zou zijn verspreid door Chinese staatshackers, meldde Microsoft.

Doel onduidelijk

Over het precieze doel van de malware bestaat naar verluidt discussie binnen het Amerikaanse Witte Huis. Mogelijk gaat het inderdaad om het aanvallen op de militaire infrastructuur, maar de overheid zou er ook rekening mee houden dat de malware Amerikaanse burgers viseert. Bij de zoektocht naar de kwalijke code zou de focus echter liggen op Amerikaanse militaire basissen.

De Amerikaanse overheid heeft intussen bevestigd dat er controles worden uitgevoerd op kritieke Amerikaanse IT-infrastructuur. Ze laat echter in het midden of de vermeende Chinese malware hiervoor de aanleiding is.

