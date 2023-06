12 miljoen euro voor hogere cyberveiligheid kmo’s

Kmo’s moeten beter beschermd worden tegen cyberaanvallen. Die kunnen immers een grote impact hebben op hun werking. Alleen zijn de kleine ondernemingen daarvoor niet altijd gewapend. Een nieuwe website, een jaarlijkse sensibiliseringscampagne en vijf projecten, die woensdag werden gelanceerd, moeten een duwtje in de rug geven.

Al meer dan een op de vijf kmo’s werd het slachtoffer van cybercriminelen. Bijna de helft van de kleine en zeer kleine ondernemingen loopt het risico hun gegevens kwijt te raken bij een aanval. ‘De gevolgen van zo’n aanval kunnen een grote impact hebben. Dit geldt op financieel vlak, maar ook voor het vertrouwen van de klanten dat verloren gaat’, weet minister van Telecom Petra De Sutter (Groen).

Quickscan en Cyberscan

Omdat kmo’s niet altijd over voldoende middelen en kennis beschikken om deze uitdaging aan te gaan, heeft De Sutter de handen in elkaar geslagen met haar collega van Zelfstandigen David Clarinval (MR). Twaalf miljoen euro wordt geïnvesteerd in vijf projecten die elk de versterking van de cyberweerbaarheid van kmo’s tot doel hebben, maar ook in een website en een sensibiliseringscampagne met de naam ‘Mijn zaak cyberveilig’.

De website biedt zowel informatie en een risicoanalyse als specifieke instrumenten voor de cyberveerkracht van kmo’s. Voorbeelden daarvan zijn de Quickscan en de Cyberscan. Met de Quickscan beantwoord je vijf korte vragen, waarna je meteen de eerste aanbevelingen krijgt. Deze tool is vooral bedoeld voor ondernemingen die niet weten waar ze moeten beginnen om hun IT-beveiliging te verbeteren.

De Cyberscan op zijn beurt is een instrument voor zelfbeoordeling dat ontwikkeld werd door de FOD Economie. Kmo’s ontvangen in ongeveer twintig minuten een evaluatie van de cyberrisico’s van hun bedrijf en advies op maat. Concreet krijgen zij een gepersonaliseerde cyberbeveiligingsgids die hen laat zien hoe ze hun situatie kunnen verbeteren.

Vijf projecten

Daarnaast lanceerde de FOD Economie in 2022 vijf oproepen rond vijf verschillende thema’s. De winnaars daarvan worden eerstdaags bekendgemaakt. De gefinancierde projecten zijn een aanvulling op de steun waar kmo’s nu al gebruik van kunnen maken: sectorgidsen, online opleidingen, workshops, beschermingssoftware, cyberbeveiligingsaudits, …

Alleen al in de eerste helft van 2022 registreerde de federale politie bijna 50.000 cybermisdrijven. De meeste daarvan gaan over informaticabedrog en internetfraude. ‘De voordelen van digitalisering zijn enorm, maar we moeten ook de risico’s voor de economische actoren in het land ervan inperken’, besluiten De Sutter en Clarinval.